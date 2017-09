Caças americanos sobrevoam península coreana em treino militar

Os Estados Unidos enviaram caças e jatos para sobrevoar a Península da Coreia e as cercanias do Japão em um treino militar em conjunto com o país e com a Coreia do Sul, três dias após a Coreia do Norte lançar um míssil que sobrevoou o Japão.

É comum o Exército americano realizar esse tipo de exercício com o objetivo de mostrar força, principal com os ânimos acirrados. Quatro aviões F-35B e dois bombardeiros B-1B sobrevoaram a península.

Esses são os primeiros voos de aparatos militares americanos desde que o regime de Pyongyang realizou seu sexto e maior teste nuclear, em 3 de setembro.

No domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In, se comprometeram a aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.

