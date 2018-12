Cabo Frio deve receber 700 mil turistas no réveillon

Começou hoje (27) o movimento de saída do Rio em direção às praias da Região dos Lagos, como Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Araruama, entre outras. Com 55 quilômetros de extensão, ligando municípios de Rio Bonito à São Pedro da Aldeia, a concessionária Via Lagos, que administra a rodovia estadual, estima que 288 mil veículos, o dobro do Natal, passem pela rodovia para as festas de final de ano. Somente em Cabo Frio, são esperados 700 mil visitantes. A queima de fogos na Praia do Forte, de acordo com a prefeitura, terá duração de 10 minutos.

Búzios

A Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico informou que em Búzios são esperadas aproximadamente 200 mil pessoas na passagem do ano. A prefeitura promoverá queima de fogos nas praias de Geribá, Centro, Armação, Manguinhos e Tucuns.

Visando o melhor atendimento a moradores e turistas, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança Pública, reforçou a presença da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Todos os pontos de maior concentração de pessoas estão recebendo atenção especial das coordenadorias de segurança, com aumento também no fluxo de viaturas para garantir o ordenamento da cidade.

Equipes de socorro

A concessionária Via Lagos montou a Operação Verão ao longo da rodovia, com apoio de viaturas, médicos e mecânicos para dar suporte aos motoristas. Uma moderna tecnologia com o uso de câmeras ao longo do trecho permite visualizar, em tempo real, as ocorrências nas pistas, proporcionando mais agilidade nos atendimentos aos usuários em situação de emergência, e informação do tempo de travessia pela via.