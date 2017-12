Cabelo brilhoso: dicas infalíveis para garantir o efeito espelhado nos fios

Um dos vilões para os cabelos brilhosos são as pontas. Quando elas estão ressecadas o fio não reflete o efeito de brilho. - divulgação

Manter os fios brilhosos diante de tantas agressões externas não é fácil. Muita poluição, desgaste químico e falta de cuidados diários deixam os fios opacos e sem vida. Mas, alguns hábitos podem ser adquiridos para reverter o caso e trazer vitalidade aos fios. Costumes simples, como lavar com água gelada e pentear com cuidado, já trazem uma melhora aparente.

O segredo está na fibra capilar que precisa estar hidratada, saudável e selada para evitar a aparência descamada do fio. Fazer um tratamento duas vezes por semana é o ideal para mantê-los bonitos e com vida. "Para os cabelos secos é muito importante fazer a nutrição ou umectação nos fios com frequência. A dica é utilizar óleos, como argan e coco, que ajudam a deixar as madeixas mais brilhosas", indica Lidiane Cotta, gerente da Miranda Distribuidora e representante da Vitiss Cosméticos em Pernambuco.

Um dos vilões para os cabelos brilhosos são as pontas. Quando elas estão ressecadas o fio não reflete o efeito de brilho. Por isso, é necessário selar e hidratar até o finalzinho de cada mecha. "Para evitar o desgaste das pontas um leave in é ideal, pois ele sela e evita que os fios fiquem danificados, além de ter proteção térmica contra o secador e a chapinha", explica Lidiane. Quando o cabelo estiver seco e um pouco opaco, aposte nos óleos e silicones para dar um brilho instantâneo. Esses produtos vão selar as pontas duplas e ainda diminuir o frizz.