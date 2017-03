Caarapó debate o Plano Municipal de Saneamento Básico em audiência pública nesta quinta-feira

Está marcada para esta quinta-feira (30), às 13h30, na Câmara Municipal de Caarapó, a audiência pública convocada pelo prefeito Mário Valério (PR) para finalização do Plano Municipal de Saneamento Básico. O evento é aberto a toda a população local.

O PMSB é resultado do advento da Lei nº 11.445/07, que estabelece o conceito de saneamento básico como sendo o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Diante disso, todas as prefeituras têm obrigação de elaborar seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que consiste como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais relativo aos processos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

A Lei nº 11445/2007, conhecida como a Lei de Saneamento Básico, tornou obrigatória a elaboração da Política e do Plano de Saneamento Básico pelos titulares dos serviços. Ademais, o Decreto nº 7217/2010 determinou que, a partir de 2018, o acesso a recursos da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, estará condicionado à existência de Plano Municipal de Saneamento Básico. A alteração do prazo desta condicionante ocorreu após a publicação do Decreto nº 8629, de 30 de dezembro de 2015, que alterou o artigo 26, § 2º do Decreto nº 7217/2010, e esta condição passa a vigorar com prazo após 31 de dezembro de 2017.

O PMSB, após aprovado, torna-se instrumento estratégico de planejamento e de gestão participativa, estabelecendo as diretrizes para o saneamento básico e fixando as metas de cobertura e atendimento com os serviços de água; coleta e tratamento do esgoto doméstico, limpeza urbana, coleta e destinação adequada do lixo urbano e drenagem e destino adequado das águas de chuva.

A audiência serve para a aprovação do PMSB, colocando o plano de forma visível a toda a população, para apresentação de sugestões e reivindicações. Além de ficar por dentro das novidades benéficas que virão para o município, a população também poderá entender melhor o plano que será apresentado, assim como apresentar sugestões e reivindicações para melhoria do mesmo. Sem o PMSB, a prefeitura poderá ter dificuldades para receber recursos federais para projetos de saneamento básico.

O prefeito Mário Valério diz que a participação popular é de grande importância para o debate. “É o momento ideal e único para discutirmos esse assunto de grande importância para a área de saneamento”, defende o prefeito. “A audiência é o fórum de discussão da proposta e de apresentação de sugestões que certamente interessa a todos”, acrescentou.

“Com a participação de todos, poderemos ajudar a construir um plano de saneamento capaz de melhorar as condições de vida da nossa população no que se refere à qualidade de vida e preservação do meio ambiente”, concluiu Mário Valério.

Veja Também

Comentários