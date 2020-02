Buttigieg vence Sanders por pouco em Iowa

O democrata Pete Buttigieg venceu com uma margem mínima as prévias do Estado de Iowa, informou o diretório estadual do partido. O anúncio do resultado acabou com uma agonia de quatro dias, marcados por uma apuração caótica causada por uma falha no aplicativo que transmitia os resultados.

Buttigieg, de 38 anos, um moderado, ex-prefeito de South Bend, uma cidade de 100 mil habitantes de Indiana, derrotou o senador progressista Bernie Sanders por 26,2% a 26,1%, após a totalização das zonas eleitorais. A senadora Elizabeth Warren ficou em terceiro lugar, com 18%, seguida pelo o ex-vice-presidente Joe Biden, em um decepcionante quarto lugar, com 15,8% dos votos. A senadora Amy Klobuchar terminou em quinto, com 12,3%.

Mudança

A disputa em Iowa foi marcada por problemas técnicos e organizacionais e pode indicar um novo rumo na indicação do candidato democrata para a eleição de novembro. Além disso, as prévias do Estado levantaram dúvidas sobre o futuro de Biden, que já esteve na dianteira da disputa.

A divulgação do resultado ocorre quando os candidatos já tinham deixado o Estado e voltado as suas atenções para a primária seguinte, na terça-feira, em New Hampshire. De acordo com pesquisas, Buttigieg e Sanders também dividem a liderança e são favoritos.

Na quinta-feira, o presidente do Comitê Nacional Democrata, Tom Perez, pediu uma auditoria da votação em Iowa. Para ele, o problema técnico criou incertezas sobre a precisão da contagem. "Quero fazer com que o eleitor de Iowa saiba que seu voto foi apurado corretamente", disse Perez, em entrevista à emissora MSNBC.

De acordo c om ele, é improvável que uma revisão da apuração altere a composição dos 41 delegados do Estado na Convenção Nacional Democrata. Iowa aloca seus delegados de maneira proporcional - diferentemente de outros Estados, onde o vencedor das primárias leva todos os votos do Estado. Portanto, como a votação foi apertada, a diferença entre os quatro primeiros colocados, em termos de delegados, não deve ser grande.

O líder do Partido Democrata de Iowa, Troy Price, disse que o diretório local não planeja uma auditoria imediata e garantiu que só o fará se algum dos pré-candidatos a solicitar.

Antes de os resultados finais serem anunciados, Sanders agradeceu os eleitores de Iowa pela "vitória" de segunda-feira. Questionado posteriormente pela CNN se pedirá uma recontagem, o senador negou. "Tivemos o suficiente de Iowa. Acho que temos de seguir para New Hampshire", afirmou. "Acho que, no final das contas, Buttigieg e eu teremos um número igual de delegados." (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.