Busto de ouro de Darth Vader será vendido por US$ 1,4 milhões

Para celebrar os 40 anos de Star Wars nos cinemas, a empresa japonesa Tanaka Kikinzoku divulgou um busto de ouro de 24 quilates do grande vilão da franquia, Darth Vader, que estará a venda a partir de semana que vem.

O busto pesa 15kg e será vendido pelo preço de US$ 1,4 milhões – aproximadamente R$ 4.4 milhões. A estátua esta neste momento em exposição está em Ginza, Tóquio.

O objeto poderá ser adquirido no dia 4 de maio, conhecido como "Star Wars Day" por causa de sua semelhança com uma das falas mais famosas do cinema: "Que a Força esteja com você" (em inglês, "May the Force be with you", cujo som se assemelha a "May 4th"). A joalheria também planeja lançar moedas de ouro inspiradas em outros personagens, numa faixa de preço mais acessível. Um representante da empresa disse que essas peças ficarão com valor em torno de 1,2 mil e 11 mil dólares.

Esta não é a primeira vez que a Ginza Tanaka cria produtos comemorativos em ouro. A marca, que comemora seu 125º aniversário este ano, no passado desenvolveu uma árvore de Natal, capacetes de samurai e até mesmo uma escultura do pé esquerdo de Lionel Messi.

Veja Também

Comentários