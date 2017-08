Buscas por vítimas de naufrágio na Bahia serão retomadas amanhã

Equipes de busca procuram vítimas de naufrágio na Bahia (Divulgação/Ascom do 2 Distrito Naval) / Divulgação/Ascom do 2ºDistrito Naval

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou, no início da noite de hoje (24), que as buscas pelos desaparecidos no acidente com uma embarcação na Baía de Todos os Santos serão retomadas na manhã desta sexta-feira (25).

O naufrágio provocou a morte de 18 pessoas. Catorze corpos já foram encaminhados para as unidades do Instituto Médico-Legal (IML) das cidades de Santo Antônio de Jesus e Salvador. Dez mortos já foram identificados.

Na capital baiana, as famílias reconheceram os corpos de Antônio de Jesus Souza, Thiago Henrique de Melo Muniz Barreto, Tais Medeiros Ramos de Sales e Ivanilde Gomes da Silva.

No IML de Santo Antônio de Jesus, foram identificados os corpos de Darlan Queiroz Reis Julião – de 2 anos de idade -, Lais Pita Trindade, Dulciana dos Santos Queiroz, Rosemeire Novaes Carneiro da Costa, Sandra Lima dos Santos e Dulcelina Machado dos Santos.

