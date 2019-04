Buscas por corpos e sobreviventes na Muzema entram no oitavo dia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro completa hoje (19) oito dias de busca por corpos e sobreviventes do desabamento de dois prédios no condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informação do plantão da corporação, dada nesta sexta-feira (19), os bombeiros trabalham com a perspectiva de encontrar mais três corpos de pessoas desaparecidas. Cerca de 100 homens participam das buscas. O último corpo resgatado foi encontrado ontem (18) pela manhã e pertencia a uma mulher.

Até o momento, o número de mortos no desastre chega a 20 pessoas, das quais 18 óbitos ocorreram no local. Duas pessoas morreram nos hospitais para onde foram levadas. A tragédia deixou oito pessoas feridas. (Alana Gandra)