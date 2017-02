Buscando o bicampeonato, Império de Casa Verde leva 'Paz' para a avenida

Atual campeã do carnaval de São Paulo, a Império da Casa Verde entrou na avenida na madrugada deste domingo com o tema "Paz". A escola chamou a atenção pelo luxo dos carros alegóricos, com predominância das cores azul, verde e branca. Os primeiros minutos da escola na passarela do samba foram de admiração e êxtase por parte do público.

Das arquibancadas, as pessoas estavam deslumbradas, fotografando e filmando a todo momento, porém, também distraídas. O público não acompanhou a animação dos integrantes do desfile e a batida firme da bateria. Já na passarela, os participantes da Império roubaram a cena: não paravam de pular e sambar. O cantor da bateria pedia a todo momento: "Tira o pé do chão!".

Com um anjo no topo, o primeiro carro alegórico apresentou uma estrutura de átomos, com bailarinos fantasiados em vários tons de azul na comissão de frente. No segundo carro, um tigre branco gigante, com asas. Já no terceiro, a escola fez uma exaltação à natureza: Medusa à frente, seres místicos e galhos de árvore enroscados. Na letra, o enredo pediu a preservação da natureza.

Uma escultura da pomba da paz simbolizou o tema da escola. As fantasias das últimas alas destacaram a sabedoria, com corujas, e a fraternidade, ilustrada por crianças que estampavam bandeiras de vários países.

