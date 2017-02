Busca por Toledo, acusado de receber propina da Odebrecht, começa na Califórnia

Lima, Peru, 10/02/2017 - As autoridades peruanas se moveram para deter o ex-presidente acusado de receber propinas da Odebrecht, oferecendo US$ 30 mil de recompensa por sua captura e alertando a Interpol de que ele pode estar nos EUA ou em Israel.

O governo do Peru disse hoje que tem informações de que Alejandro Toledo está em San Francisco. Toledo, que governou o Peru de 2001 a 2006 é um aluno visitante da Universidade de Stanford, na Califórnia.

As autoridades também chegaram a Israel e afirmam que Toledo pode ter planos de tirar vantagem da dupla cidadania de sua esposa belga-israelense para encontrar refúgio no país, que não possui nenhum acordo de extradição com o Peru.

A busca internacional acontece um dia depois de um juiz emitir uma ordem de prisão para Toledo, julgando que as evidências apresentadas por procuradores sugeriam que há uma alta possibilidade de o ex-presidente ter recebido propinas da Odebrecht. Toledo nega qualquer malfeito. Fonte: Associated Press.

