Busca a desaparecidos no naufrágio de barco em Angra dos Reis é retomada

Prosseguem, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, as buscas pelas cinco pessoas que desapareceram no naufrágio da embarcação pesqueira Nossa Senhora do Carmo I. Até agora, não há notícia de que algum deles tenha sido encontrado. As buscas, que tinham sido interrompidas no início da noite de ontem (9), foram retomadas no amanhecer desta sexta-feira (10).



Segundo o Comando do 1º Distrito Naval, os trabalhos estão sendo feitos com apoio do navio-patrulha Macaé, com o uso de radares e aeronaves da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira.

Das 23 pessoas que estavam na embarcação no momento do naufrágio, 18 foram resgatadas pelo barco pesqueiro Costa Amêndola. Todas foram levadas até um porto em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ao chegar, receberam atendimento de uma equipe da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. “Os resgatados estavam bem de saúde, apenas com ferimentos leves, e foram atendidos por ambulâncias do Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estavam no local do desembarque”, informou, em nota, Conforme o 1º Distrito Naval.

O 1º Distrito Naval afirmou que as causas e responsabilidades do naufrágio na noite de quarta-feira (8) serão apuradas em Inquérito instaurado pela Marinha do Brasil.