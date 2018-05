Burundi: 26 pessoas mortas após ataque terrorista em uma área rural

Vinte e seis pessoas foram mortas e outras sete ficaram feridas em um ataque de um "grupo terrorista" não identificado em uma área rural de Burundi, país situado na região central da África.

O ataque ocorreu pouco antes de burundianos votarem em 17 de maio em um polêmico referendo que poderia estender o mandato do presidente. Não ficou claro se o ataque é relacionado, embora alguns ativistas acreditem que sim.

Falando no local, o ministro da Segurança, Alain Guillaume Bunyoni, disse a repórteres que 24 pessoas foram mortas em suas casas na noite de sexta-feira e outras duas morreram dos ferimentos em um hospital local. Ele não deu mais detalhes sobre o ataque na comunidade Ruhagarika, na província de Cibitoke, no noroeste do país.

Um sobrevivente disse à Associated Press que os terroristas chegaram por volta das 10 horas da noite e "atacaram e incendiaram casas". Algumas vítimas foram atacadas com facões e outras foram mortas ou queimadas vivas, disse ela. Fonte: Associated Press.