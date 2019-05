Burkina Faso: homens armados atacam igreja e matam seis pessoas

Homens armados atacaram uma igreja católica em Burkina Faso, matando um padre e cinco fiéis, disseram autoridades do país. O ataque deste domingo ocorreu em Dablo, a cerca de 200 quilômetros da capital, Ouagadougou. Urbain Kabore, um porta-voz do governo para a região do Sahel, disse que os homens armados também atearam fogo a um centro de saúde e destruíram todos os locais que servem bebidas alcoólicas.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade, mas os ataques levaram as marcas de extremistas islâmicos que atua na região. Um ataque a uma igreja protestante há duas semanas havia deixado seis mortos. Fonte: Associated Press.