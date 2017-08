Buracos são tapados no bairro Arnaldo Figueiredo após cobrança de Coronel David

No mês de junho, após receber em seu gabinete reclamações dos moradores, o deputado solicitou ao prefeito Marquinhos Trad e ao secretário municipal de infraestrutura, Rudi Fiorese para que fosse realizada a operação Tapa-buraco e esta semana as equipes da prefeitura fecharam os buracos da região do bairro Arnaldo Figueiredo. “Todos os dias recebemos dezenas de pedidos por melhorias nos bairros da Capital e do interior do Estado e as reclamações de Tapa-buraco infelizmente tem aumentado a cada dia. Agora os moradores do Arnaldo Figueiredo se sentirão mais seguros em relação ao trânsito nas vias, mas vamos continuar nosso trabalho, cobrando e defendendo uma política participativa, onde a voz da população será sempre norteadora das nossas ações. Coloco meu gabinete à disposição de toda a população sul-mato-grossense”, pontuou David.



Somente no primeiro semestre de 2017, Coronel David realizou mais de 300 indicações visando melhorias no trânsito, tapa-buracos, infraestrutura, policiamento, assistência à saúde e iluminação pública em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

