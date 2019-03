Buracos e placas encobertas por árvores incomodam motoristas em SP

Motoristas que trafegam pela capital paulista demonstram receio em razão de acidentes que podem ser provocados por buracos abertos em ruas e avenidas. A situação é ainda mais delicada à noite e em dias de chuva.

"Tem um buraco perigoso na Avenida Rebouças, perto da Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, no acesso ao Instituto do Coração. Eu consegui desviar por sorte. Estava com paciente recém-operado dentro do carro", relatou um motorista que preferiu não se identificar.

A Subprefeitura Pinheiros informa que o buraco foi fechado. Durante todo o ano de 2018, só na região, foram fechados mais de 6,5 mil buracos, de acordo com o órgão da prefeitura.

Moradores também cobraram reparo em via da zona leste. "Na Rua Apoquitauá perto da Avenida Águia de Haia também começaram os buracos. Até as pedras grandes já estão saindo do buraco, principalmente quando chove. Logo abre uma cratera", disse o morador Cícero Araújo. O conserto foi realizado nesta semana, segundo o munícipe.

Árvores

Outra queixa de paulistanos é sobre árvores que encobrem placas e semáforos. Na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, pouco antes do acesso à Avenida Salim Farah Maluf, uma placa de sinalização está encoberta por árvores.

A Subprefeitura Mooca informa que a equipe de zeladoria está todos os dias nas ruas acompanhando as demandas necessárias e a que a placa na Marginal Tietê será desobstruída.