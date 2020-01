Buraco no asfalto engole ônibus na China e seis morrem

Seis pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas quando um ônibus caiu em um buraco que se abriu na cidade de Xining, no norte da China, de acordo com informações da agência de notícias estatal Xinhua. Quatro pessoas estão desaparecidas. O acidente ocorreu na segunda-feira, dia 13. Não é a primeira vez que o país tem mortes registradas em consequência de falhas na infraestrutura. A China passa por uma expansão na construção civil sem uma fiscalização eficiente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.