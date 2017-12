Bueiros entupidos agravam problemas com chuvas no Estrela do Sul

Ação de mandato do vereador William Maksoud (PMN), realizada esta semana, demandou uma grande quantidade de solicitações de serviços públicos. - DIVULGAÇÃO

O bairro Estrela do Sul, na região do Segredo, é um dos mais afetados pelo ciclo das chuvas de fim de ano. Além das ruas esburacadas ou com pavimento já bastante deteriorado, bocas de lobo e galerias de esgoto estão entupidas e ameaçam agravar enchentes e alagamentos no local.

Ação de mandato do vereador William Maksoud (PMN), realizada esta semana, demandou uma grande quantidade de solicitações de serviços públicos. Pelo menos 200 pedidos de providencias foram encaminhados às secretarias municipais.

Semanalmente, o parlamentar e sua equipe percorreram as sete regiões urbanas da Capital, coletando as necessidades da população para encaminhar ao Poder Executivo.

“Essa é uma prática recorrente do nosso gabinete. Na Câmara temos as sessões ordinárias, participativas e solenes, mas a parte mais corriqueira do nosso trabalho é nos bairros. Lá que as pessoas vivem e sentem em suas realidades o que é preciso fazer de mais emergencial”, comenta o vereador William Maksoud.

Ao longo da Rua das Balsas, uma das mais movimentadas do Conjunto Residencial Estrela do Sul, a força da água destruiu calçadas e bueiros, além de entupir as bocas de lobo, que deveriam dar vasão à água.

Comerciante, Osvaldo Ferreira Junior conta que toda vez que chove moradores e trabalhadores ficam temerosos. “A água desce com muita força, passa direto pelos bueiros e causa ainda mais estragos”, explica.

O canal #FaleComMaksoud recebe diariamente demandas do Estrela do Sul, Atlântico Sul e Center Park, todos na mesma região. A ferramenta funciona como um gabinete itinerante, com servidores que percorrem diferentes bairros diariamente e uma mobilização de todo efetivo do parlamentar semanalmente.

Além disso, o canal também disponibiliza um número de telefone equipado com aplicativo de mensagens (99988-7001) para o qual a população também pode enviar suas demandas e/ou falar diretamente com o vereador.