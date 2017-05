O goleiro Bruno Fernandes conseguiu na Justiça o direito de cumprir o resto da pena pela morte de Eliza Samudio em Varginha, no sul de Minas, onde declarou ter residência fixa. Ele voltou à prisão no dia 25, por determinação do Supremo Tribunal Federal, após dois meses solto. O juiz Wagner Cavalieri registrou que Bruno não tem alta periculosidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

