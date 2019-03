Bruno Covas interrompe licença e antecipa volta após chuvas que deixaram mortos

Com as fortes chuvas que atingiram a capital paulista e a região metropolitana, o prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB), que estava de licença, antecipou o seu retornou e volta nesta segunda-feira, 11, para a capital paulista.

Covas saiu de licença não remunera em 9 de março e retornaria no dia 15."Depois de determinar a criação do comitê de crise e acompanhar todas as ações dos secretários para diminuir o impacto causado pela forte tempestade durante a madrugada e a manhã de hoje, o prefeito reassume o cargo a partir desta terça-feira", informou em nota a Prefeitura de São Paulo.

Mais cedo, a administração municipal convocou uma coletiva de imprensa às pressas. Prefeito em exercício de São Paulo, Eduardo Tuma disse nesta segunda-feira, 11, que não havia nada que pudesse ter sido feito antes para evitar a tragédia que aconteceu na cidade com a forte chuva desta madrugada.

O prefeito em exercício Eduardo Tuma disse, em coletiva, que "mesmo longe Covas estava presente" para ajudar na situação. Segundo ele, um comitê de crise foi formado e todas as decisões estariam sendo coordenadas por Covas.

Ele foi questionado diversas vezes pelos jornalistas sobre a licença de Covas e se o momento seria apropriado para se ausentar da Prefeitura. Tuma não respondeu aos questionamentos e apenas afirmou que o prefeito "estava presente".