BRMalls diz que legislação sobre estacionamento de shopping precisa se modernizar

O diretor-presidente da BRMalls, Ruy Kameyama, defendeu mudanças nas leis municipais que regulamentam os estacionamentos de shopping centers determinando, por exemplo, quantidades mínimas de vagas.

Na visão do executivo, é preciso atualizar a legislação e permitir que parte do estacionamento seja utilizado para construção de mais lojas. Isso permitiria um faturamento maior, em comparação com o uso da área como vaga para estacionamento.

O seu argumento é que as leis são antigas, e nos últimos anos as cidades ampliaram as redes de transporte público, com mais linhas de ônibus e metrô, e passaram a contar com viagens baratas de carro por aplicativos. Esse cenário teria reduzido a necessidade do mesmo número de vagas nos centros de compras.

"As leis em todos os municípios foram criadas há muito tempo, quando não havia tanta oferta de transporte. Elas ficaram defasadas", explicou Kameyama nesta sexta-feira, durante teleconferência com investidores e analistas.

"Estamos tentando fazer um trabalho educativo mostrando às cidades que é possível mudar a legislação, mantendo o conforto no tráfego de veículos. E o aumento das lojas traria impacto positivo em termos de recolhimento de impostos municipais, como IPTU", justificou.

"É um trabalho que precisa ser feito de forma educativa, para que as legislações possam se modernizar. É um trabalho local, e vemos com muito bons olhos. Isso melhorará o potencial de longo prazo de todos os shoppings", emendou.