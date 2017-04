Bristol Exceler Plaza de Campo Grande passa por reformas

Localizado a apenas 10 minutos do Aeroporto Internacional de Campo Grande, e de fácil acesso ao centro da cidade, o Bristol Exceler Plaza já é uma das principais escolhas dos turistas. Agora, o empreendimento passa uma grande reforma para continuar oferecendo o melhor atendimento da região.

Além da pintura interna, a obra de arte que enfeita uma das laterais da fachada será revitalizada em breve. A grande arara azul é assinada pelo artista plástico Cleir, mesmo autor de um dos mais conhecidos pontos turísticos da cidade, as famosas esculturas da Praça das Araras. Por isso, o imenso painel na fachada do empreendimento também virou cartão postal obrigatório para os visitantes.

Outra grande novidade é a cozinha, que está sendo totalmente reestruturada. O ambiente ficará ainda mais agradável e convidativo para hóspedes e moradores que escolhem o hotel para saborear a tradicional feijoada.

Zulema Ledesma, gerente do Exceler, acredita que os clientes vão adorar as novidades. “Acho muito importante tudo o que o hotel faz para atender melhor os hóspedes. É um trabalho que também vai nos ajudar a atrair mais pessoas. A obra, por exemplo, é muito admirada na cidade e já se tornou um marco. Tenho certeza que teremos um grande retorno em razão dessas novidades”, conta.

Sobre Bristol Hotéis & Resorts

A rede Bristol Hotéis & Resorts nasceu em 1994, ao incorporar a administração do Bristol Metropolitan Flat, em Curitiba (PR). Ao longo de mais de 20 anos, a marca construiu uma trajetória de sucesso no país e é hoje reconhecida por sua ética, dinamismo comercial e pela prestação de serviços de qualidade.

Hoje, conta com 14 hotéis localizados em cidades como Curitiba (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Guarulhos (SP), Campinas (SP), Mogi Mirim (SP), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e João Pessoa (PB). Em 2016, outros quatro novos empreendimentos serão inaugurados, sendo dois em Belo Horizonte (MG), um em Juazeiro do Norte (CE) e um em Belém (PA).

Os hotéis da rede são divididos em quatro categorias. A Dobly apresenta hotéis de luxo, com foco no conforto e na sofisticação. Já a Multy, de categoria superior, traz empreendimentos charmosos, com uma gama de serviços para os hóspedes. Na Flexy, acomodações econômicas com infraestrutura completa e excelente padrão de qualidade, enquanto a Sthay oferece flats planejados para longas estadas, proporcionando comodidade e a sensação de estar em casa.

