Brinquedos feitos por detentos vão alegrar crianças de Ceinf

O Centro de Educação Infantil Laura Rodrigues de Oliveira, no bairro Jardim Moema, recebeu 60 peças de brinquedos pedagógicos que vão alegrar os dias de 215 crianças, com idades entre 4 meses e 5 anos, que freqüentam o Ceinf.

Os brinquedos são produzidos em madeira e crochê por detentos da Penitenciária de Segurança Máxima da Capital, por meio do projeto “Educação Lúdica com Brinquedos Pedagógicos”. Desenvolvido há dois anos pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o projeto atende instituições de ensino e sociais.

A chegada dos brinquedos, que irão auxiliar no processo de aprendizagem de forma lúdica, alegrou o dia das crianças e deixou satisfeita a equipe do Ceinf.

Segundo a diretora do Ceinf, Doracy Alves Medino, as peças tem um acabamento perfeito para os pequenos, pois não tem rebarbas ou pontas pontiagudas. “É tudo muito bem acabado e não oferece risco algum. Vai enriquecer mais nossa brinquedoteca”, disse.

A preocupação em desenvolver peças que incentivam a coordenação motora e os sentidos dos pequenos também foi elogiada pela diretora. Uma das peças que mais chamou a atenção foi um brinquedo conhecido como “circuito”, confeccionado em madeira e elástico, com peças geométricas e que tem a proposta de trabalhar a concentração do aluno.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, que acompanhou a entrega destacou o caráter social da ação e a preocupação com a reinserção dos detentos.

“Com esses trabalhos levamos ocupação aos internos. É positivo para todos os lados, tanto para quem recebe, como para que doa”, afirmou.

Veja Também

Comentários