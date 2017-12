Brinquedos doados por servidores começam a transformar sorrisos

Os irmãos Nicole Tábata e Júlio também foram presenteados pelo papai noel, ela com uma boneca Elsa e ele, com um cubo mágico. - Fotos: David Majella

Os mais de oito mil brinquedos arrecadados com a Campanha de Natal dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul – Divida a Brincadeira – começaram a se transformar em sorrisos. Nessa segunda-feira (18) a madrinha da campanha e primeira dama do Estado, Fátima Azambuja, e o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, realizaram as primeiras entregas da campanha.





Durante as ações no conjunto União, Conselho Comunitário da Grande Moreninha e Moreninhas II, a primeira dama Fátima Azambuja fez questão de dizer para as crianças e pais, que os brinquedos que eles receberam de presente foram doados pelos servidores estaduais. “Junto com esses brinquedos aqui tem o amor e o carinho de cada um dos nossos funcionários públicos, que nessa época tão difícil, sabem a importância de compartilhar com o próximo” destacou.

Já o titular da SAD, ressaltou a participação do servidor em todas as ações solidárias. “Esse é o espírito do nosso Governo, de solidariedade, de respeito ao próximo, de cuidar das pessoas. E isso vem de encontro com as atitudes do nosso servidor que participa, que contribui, para que juntos possamos construir um MS mais fraterno e mais humano” pontuou.





No conjunto União, 200 crianças saborearam algodão doce enquanto aguardavam em fila o início da entrega dos brinquedos.

Entre as mães que esperavam com os pequenos, estava Juliane Delmondes Rodrigues, de 30 anos, que falou da alegria de levar os oito filhos para ganhar presentes do papai noel. “São quatro da minha barriga e quatro do coração! É uma alegria só, porque eles gostam de se divertir. Só tenho a agradecer, pois se não fosse essa entrega de brinquedos não teria condições para dar um presente para cada um deles” afirma a mamãe, exibindo quatro meninas para a foto enquanto os demais aguardavam na fila.

No Conselho Comunitário da Grande Moreninha, pipoca salgada quentinha, pula-pula e o palhaço Goiabinha, distraiam as 250 crianças que aguardavam ansiosas por seus presentes. O menino Kaik Matheus, de 12 anos, contou que é apaixonado por futebol e que torce para o Flamengo. Ao ser perguntado sobre o que queria ganhar foi enfático, “uma bola de futebol”.





Mãe da pequena Alice, Talita Andressa, de 25 anos, cresceu na região, e destacou o significado que essas doações têm para cada uma das crianças. “Hoje em dia não é todo mundo que tem condições, né? E, às vezes, um brinquedo desse não significa muito pra nós adultos, mas para as crianças é bastante coisa. E hoje, que tenho uma filha, sei a diferença que isso faz” afirmou.

Mãe do Eduardo e Eduarda, Laura Ramos Lima, se mostrou agradecida e reafirmou o verdadeiro significado do Natal. “Natal é tempo de alegria e de reunir as famílias. E é exatamente isso que essa festa hoje está trazendo pra nós”.





Na região da Moreninha II, além da entrega de 350 brinquedos, o Triciclo Brucutu fez a alegria da criançada. As irmãs Manuella da Silva Chamorro, de 9 anos, e Rafaella, de 8, aguardavam ansiosas pelo início da distribuição. “Gostaria muito de ganhar uma boneca nova. Sabe tia, eu já tenho duas, mas estão velhinhas” afirmou a irmã mais velha.

Os irmãos Nicole Tábata e Júlio também foram presenteados pelo papai noel, ela com uma boneca Elsa e ele, com um cubo mágico. “Tô feliz com a boneca da Frozen. Agora quero passear nessa “moto” gigante”, disse Nicole com um sorriso estampado no rosto.

Promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) através da Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp), a 3º edição da campanha natalina de arrecadação de brinquedos Divida a Brincadeira irá beneficiar 34 instituições.