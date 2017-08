Brilhante tem trânsito em meia-pista e dois cruzamentos interditados

Com as obras de recapeamento do Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo, o trânsito na Rua Brilhante (entre as ruas Argemiro Fialho e Vicente Solaris) está aberto em meia-pista, informa a Agência Municipal de Transporte e Trânsito. Continuam interditados dois cruzamentos, onde o Exército executa serviços de drenagem.

Quem estiver na Rua Argemiro Fialho, para ir em direção ao Terminal Bandeirantes, uma quadra antes da Brilhante, deve entrar na Avenida Marechal Floriano, seguir até a Rua Salim Maluf, por onde chegará a Rua Brilhante.

Para os motoristas que estiveram na Avenida Tiradentes e desejarem chegar na Rua Brilhante devem descer pela Rua Argemiro Fialho até à Avenida Marechal Floriano e seguir até à Rua Salim Maluf, por onde alcançarão a Rua Brilhante.

