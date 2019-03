Brigas em festa de 'bate-bolas' deixam dois mortos e 11 feridos

Duas confusões envolvendo grupos de fantasiados de "bate-bolas" deixaram mortos e feridos na noite deste domingo, 3, na zona norte Rio. Um dos confrontos, em Marechal Hermes, deixou duas mortas em um tiroteio - um adolescente e um homem de 38 anos. Outras seis ficaram feridas. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios.

A outra confusão foi em Rocha Miranda, quando um homem de 42 anos atropelou várias pessoas durante uma festa de "bate-bolas". O homem, que foi preso na manhã desta segunda-feira, 4, feriu cinco pessoas, entre elas uma criança de 11 meses e outra de três anos.

O caso ocorreu por volta das 22h. O homem pode responder pelos crimes de tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e dano ao patrimônio. Exames no Instituto Médico Legal indicaram que o atropelador ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir.

Bate-bola

O "bate-bola", ou "Clóvis", ou "rodado" é uma tradição no carnaval carioca, onde pessoas fantasiadas e mascaradas levam uma bola presa a uma corda que usam para bater no chão com força, fazendo barulho e assustando quem passa.