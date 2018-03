Briga entre facções deixa 2 mortos e 9 feridos em cadeia do Ceará

A Sejus não soube informar o que teria motivado a briga - Foto: Estadão

Um confronto entre facções rivais deixou dois detentos mortos e outros nove feridos na manhã desta quarta-feira, 7, na Cadeia Pública de Pentecoste, a 80 quilômetros de Fortaleza. Houve tiroteio. Moradores da cidade relataram que ouviram sons de disparos de armas de fogo. De acordo com a Polícia Militar, após o confronto, três armas de fogo foram apreendidas com os presos.

Com capacidade para 40 detentos, a unidade dispunha de 63 presos. Na tarde desta terça-feira, 6, havia sido feita uma vistoria na cadeia, quando foram apreendidos 13 celulares, 10 carregadores eletrônicos munições, cossocos - uma espécie de arma artesanal - e um instrumento semelhante a uma picareta.

Com estrutura precária e suportando quantidade de presos superior à capacidade, o caso é semelhante ao da Cadeia Pública de Itapajé, onde, no dia 29 de janeiro, dez detentos morreram também em decorrência de briga entre facções.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus), os dois detentos morreram a caminho do hospital. Dos nove feridos, dois deles tiveram ferimentos graves e foram transferidos para um hospital de uma cidade vizinha. Os demais receberam acompanhamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e na própria cadeia.

A Sejus não soube informar o que teria motivado a briga.