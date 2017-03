A União Europeia (UE) recebeu hoje (29), às 13h20 hora local (8h20 em Brasília), a carta de Londres que inicia o processo de desligamento do Reino Unido do bloco europeu, anunciou o Conselho através de sua conta no Twitter. A informação é da agência EFE.

E a a primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou no parlamento que o Reino Unido invocou o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que dá início às negociações para a saída do país da União Europeia.

