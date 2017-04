Brexit: Grã-Bretanha enfrentará um bloco unido durante as negociações, diz Tusk

O presidente do Conselho da União Europeia, Donald Tusk, disse que a Grã-Bretanha enfrentará um bloco unido de 27 nações nos dois anos de negociações do Brexit. Tusk disse também que o bem-estar dos cidadãos será a prioridade nos debates.

Os líderes do bloco estão reunidos em Bruxelas para aprovar as diretrizes para as negociações do divórcio com o Reino Unido, que deve ocorrer em março de 2019. AS negociações em si devem começar pouco depois das eleições na Grã-Bretanha, em 8 de junho.

Tusk disse hoje que todo os lados "precisam de garantias sólidas para todos os cidadãos e suas famílias que serão afetados pelo Brexit. Está deve ser a prioridade".

