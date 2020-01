Brexit: Downing Street lembra pelo Twitter que hoje 'é o dia' do divórcio

Usada muito raramente, a conta "UK Prime Minister 10@DowningStreet" na rede social Twitter, que traz informações oficiais do governo do Reino Unido, lembrou logo cedo aos britânicos que esta sexta-feira, 31, é a data histórica da saída do país da União Europeia (UE), o chamado Brexit. "Hoje é o dia em que o Reino Unido está deixando a UE", trouxe a postagem, acompanhada por um curto vídeo com paisagens de várias partes do país por uma peça publicitária que repete a expressão "hoje é o dia".

A separação oficial será às 23h (horário local, 20h em Brasília), quando é meia-noite na maior parte do restante do continente. O governo preparou uma série de eventos para marcar a data. Em vez da tradicional reunião matinal dos membros da administração com o primeiro-ministro Boris Johnson, realizada normalmente na sede do governo, no número 10 de Downing Street, o encontro foi feito nesta sexta em Sunderland, no litoral Norte da Inglaterra.

A cidade foi escolhida por ter sido a primeira a declarar apoio ao Brexit há três anos e meio. Ela também é um símbolo da promessa da atual administração de dar mais atenção à região, tirando seu foco principal de Londres e demais cidades do Sul.

Na sede do governo, no coração da capital britânica, um relógio com contagem regressiva para as 23 horas foi projetado nos famosos tijolos pretos da residência do primeiro-ministro. Edifícios ao redor de Whitehall - onde estão os demais órgãos burocráticos - também estarão iluminados à noite. Está previsto, ainda, o hasteamento da Union Jack, como é conhecida a bandeira do Reino Unido, em todos os postes da Praça do Parlamento.

Havia uma discussão sobre se o Big Ben deveria soar nessa data. O sino, que muitas vezes é confundido com o relógio da torre principal do Parlamento, ficará mudo por quatro anos para reformas, mas desde o início das obras foi definido que ele tocaria em momentos especiais para o país, como datas históricas e no réveillon, por exemplo. Houve quem defendesse a sua retomada nesta sexta, mas, para evitar polêmicas com os contrários à separação da UE, o Big Ben seguirá inativo.

Uma moeda comemorativa do Brexit também entra em circulação hoje, com os dizeres "Paz, prosperidade e amizade com todas as nações". Há uma semana, quando sua foto foi divulgada, a moeda se transformou em um dos trending topics do Twitter, mas por causa de uma discussão entre os que defendem e os que rejeitam o uso da chamada "vírgula de Oxford", criada para evitar ambiguidades em uma frase. Seus defensores gostariam de vê-la na moeda após a palavra "prosperidade".

A celebração de hoje contará também com um discurso de Johnson à nação, que foi gravado na Quinta-feira (30). Nele, o premiê enfatizará que este será um novo começo para o país e defenderá a integração das quatro nações que formam o Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Gales), que se dividiram na votação do plebiscito de junho de 2016 em relação ao Brexit. A exibição do vídeo está marcada para as 22h locais, uma hora antes do momento oficial da data histórica.