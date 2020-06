Brasília sedia, a partir de hoje, 1º Festival Drive-in

Brasília terá, a partir de hoje (23), uma alternativa de lazer em tempos de pandemia e isolamento social. O 1º Festival Drive-in será realizado até 15 de agosto no estacionamento do Aeroporto Internacional da capital e conta com o apoio do governo do Distrito Federal (GDF). A ideia é que as pessoas saiam de casa, mas fiquem no carro.

“Estamos vivendo um momento de reinvenção e eventos como esse, que a Secretaria de Turismo - Setur tem prazer em apoiar, demonstra que temos a capacidade e ferramentas necessárias para pensarmos soluções para vivenciar a cidade de forma diferente e segura”, disse a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, aos veículos de comunicação oficial do GDF.

“Sim, vamos aglomerar, mas com total segurança”, dizem os organizadores do festival no site oficial do evento. O festival contará com a exibição de filmes, apresentações musicais, shows teatrais, entre outras atrações, todas exibidas em um telão de LED de 220 metros quadrados.

“Estamos fazendo um evento desse tamanho no formato drive-in para dar oportunidade aos artistas locais de voltarem a se apresentar. Podemos sair um pouco do online e das lives e aproveitar um evento em segurança e no conforto do seu carro, com a cultura e entretenimento que a capital proporciona”, disse Nina Rocha, uma das organizadoras.

O estacionamento recebe 200 veículos e o acesso do carro custa, em média R$ 70. Parte do valor dos ingressos será usada na compra de equipamentos como tablets, por exemplo, para jovens da rede pública de ensino de comunidades carentes. As aulas no Distrito Federal estão prestes a recomeçar, de forma remota, e o uso de computadores ou tablets pelos alunos será necessário.