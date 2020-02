Brasília: confira programação de carnaval deste domingo

O domingo de carnaval começa logo cedo em Brasília, às 8h. O destaque para a criançada hoje (23) é a folia os bloquinhos infantis Carnapatim, Mamãe me Carrega e Baratinha. Para os adultos, os blocos de rua Baratona, Raparigueiros e o tradicional Pacotão vão animar a galera.

Confira a programação de carnaval no Palco Brasília 60

10H – Unidos da Vila Planalto

11h30 – Coisa Nossa

12h30 – Dhi Ribeiro

13h30 – Bola Preta de Sobradinho

Nos intervalos: Dj Lolly

Confira programação dos blocos de rua do carnaval em Brasília

8h – Vai Virado Viado – SCS

8h – Carnapati – Est. 4 do Parque da Cidade (Infantil)

8h – Foliões da Vila Nova 100% Sem Juízo – Rua 25 São Sebastião

9h – Mamãe me Carrega – EQS 104/105 (Infantil)

10h – Matinês de Carnaval – Clube AABB SCES Trecho 2 (Infantil)

10h – Bloco da Carmela – SCS

10h – Breguinha e Rosinhas – SCS

12h – Charretinha + Tropicaos – Vila Planalto

12h – DesMaiô – SCS

12H30 – Brega e Rosas – SCS

13h – Carna Cervejeiros – Chácara Fonseca Planaltina

14h – Baratinha – Est. 12 Parque da Cidade (Infantil)

14h – Bloco da Toca – Prox. Vitrini Shopping Águas Claras

14h – Menino de Ceilândia – CNM 1 Ceilândia

14h – Montadas – O Bloco da Diversidade – Setor Bancário Norte

14h – Pacotão – Via W3 Sul

14h – Primeiro Beijo – 201/202 CLS

15h – Brincantes do Gama – Parque Infantil Setor Leste Gama

15h – Eu Acho é Pouco – São Sebastião

15h – Fio Desemcapado – Aruc no Cruzeiro Velho

15h – Rota 400 – O Caminho do Rock no Carnaval – 407 CLN

15h – Eduardo e Mônica – Yurb Brasília

16h – Baratona – Eixo Monumental

16h – Felicittá Folia – Águas Claras

16h – Ventoinha na Tesourinha – 205 CLN

16h – Folha Seca – SCS

16h – Perikita Pah – SCS

16h – Junto e Misturado – Vila Nova

17h – Bloco dos Raparigueiros – Eixo Monumental

17h – Bloco Me Beija – 216 SCLN

17h – Grove do Bem – Taguaparque

17h – HipHop In House – Conjunto Cultural da República

17h – Carnaval no Parque: Dennis DJ, Banda Eva, Cat Dealers, Dj A, Menos é mais – Ginásio Nilson Nelson

17h – Bunda do Delírio – SCS

17h – Bloco das 11 – Estrutural Setor Leste

18h – Confronto Souyndsystem - SCS

*Os horários poderão sofrer alterações.

Vale a pena checar a previsão do tempo para o carnaval em Brasília.

Alguns pontos da cidade sofrerão alterações no trânsito, confira.