Brasília: confira programação de carnaval desta segunda

Segunda-feira de carnaval em Brasília promete testar a resistência dos foliões com as dezenas de blocos de rua no centro da capital federal e também nas regiões administrativas. As baterias das escolas de samba Império do Guará e a Aruc vão tocar no Palco Brasília 60.

Confira a programação de carnaval no Palco Brasília 60

14h30 – Império do Guará

16h – Orquestra Marafreiboi

17h – Marcelo Café

18h15 – Kanella de Cobra

19h30 – Luciano Ibiapina e banda

20h30 – Enconsta Neu

21h30 – Aruc

Nos intervalos: Dj Lolly

Confira a programação dos blocos de rua do carnaval em Brasília

5h – Filhos de Guetta - SCS

8h – Carnapati – Est. 4 do Parque da Cidade (Infantil)

9h – Lagartixa Chorosa – SCS

10h – Litieh – SCS

11h – Aparelhinho – SCS

12h – Carreta Passo Largo – SCS

14h – Eixão 44 – Diversidade e Democracia, Nenhuma a Menos - SCS

14h – Portadores da Alegria – Est. 12 do Parque da Cidade

14h – Oxente, Véi! – SCS

15h – Concentra Mas Não Sai – 404 CLN

15h – Eu Acho é Pouco – São Sebastião

15h – Bloco do Rafinha – SCS

16h – Carnaval do Asé Dúdu – Taguaparque

16h – Felicittá Folia – Águas Claras

16h – Mi Dê Papai – 407 CLN

16h – Bloco do Vento – SCS

16h – Sereias Tropicanas – SCS

16h - Black Bloco - Conic

17h – Bloco Me Beija – 216 SCLN

17h – Mamãe Taguá – QNL 1 Taguatinga

17h – Carnaval no Parque: Vintage Culture, Saulo, Shevchenko e Elloco, Rivkah, Contém Dendê – Ginásio Nilson Nelson

17h – Harmonia do Sampler – SCS

17h – Ventoinha de Canudo – SCS

18h – Complicada e Perfeitinha – Concha Acústica

18h – Bloco das Barbadas - SCS

18h – Maria Fumaça – SCS

18h30 – Bloco Punk e Rock – Conjunto Cultural da República

19h – Segura o Grave Aê – SCS

20h – Carnaval Retrô – SCES, trecho 2

20h – Junto e Misturado – São José

*Os horários poderão sofrer alterações

Vale a pena checar a previsão do tempo para o carnaval em Brasília.

Alguns pontos da cidade sofrerão alterações no trânsito, confira.