Brasileiros participam de competição de atletismo paralímpico na Suíça

Dez atletas brasileiros disputam a partir de hoje (3) o Mundial de Jovens de Atletismo Paralímpico. A primeira edição da competição, organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês), terá 275 participantes de 41 países, entre 14 e 19 anos. O evento será realizado na pista do Sport Arena, em Nottwil, na Suíça, que recebe anualmente uma das mais tradicionais etapas do Grand Prix da modalidade.

A delegação brasileira é formada com base na aproximação dos índices classificatórios para o Mundial Adulto da modalidade, disputado há duas semanas, em Londres. Os atletas serão separados em duas categorias: de 14 a 17 anos e de 18 a 19 anos. Atletas que já participaram de edições dos jogos paralímpicos do Rio de Janeiro e de Toronto fazem parte da delegação, como o pernambucano Jeohsah Bezerra e a gaúcha Suelen Marcheski.

Na tarde desta quinta-feira, três brasileiros já competem no Mundial. Suelen correrá os 200m T35-38 (paralisados cerebrais), mesma prova de Lucas Damasceno, na categoria masculina. Gustavo Henrique de Oliveira tentará disputa no salto em distância T20 (atletas com deficiência intelectual). As competições serão realizadas até o próximo domingo, 6. A programação completa está disponível no site do evento.

Na Rio 2016, o esporte paralímpico brasileiro conquistou 72 medalhas no total, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. A modalidade em que mais foram conquistadas medalhas pelo Brasil foi o atletismo, com 33 no total.

