Brasileiros conquistam três ouros no judô paralímpico na Alemanha

O judô paralímpico brasileiro esteve em seis pódios neste fim de semana, no Aberto da Alemanha. Entre as medalhas que os nove atletas brasileiros conquistaram estão três de ouro, duas de prata, e uma de bronze.

Subiram ao topo do pódio as judocas Lúcia Araújo (-57kg), Alana Maldonado (-70kg) e Meg Emmerich (+70kg), que também foi premiada na eleição de melhor atleta da competição. Meg, que é da categoria peso pesado, comemorou o título e disse estar focada na preparação para os Jogos de Tóquio, no ano que vem.

As provas foram disputadas na cidade de Heidelberg, e as duas pratas brasileiras vieram de Maria Núbea Lins (-57kg) e Antônio Tenório (-100kg). Rebeca Souza faurou o bronze na categoria até 70kg.

Nesta semana, a delegação brasileira ficará 10 dias em Bordeaux, na França, para treinamento. A equipe se prepara para o Grand Prix IBSA, marcado para o mês que vem no Azerbaijão.