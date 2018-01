Brasileiro morto na Venezuela é enterrado em Manaus

O corpo do brasileiro Amaury Costa da Silva, de 47 anos, assassinado com um tiro no peito durante um assalto em uma rodovia da Venezuela na noite de sábado, 13, chegou a Manaus na noite de segunda-feira, 15, e foi velado na manhã desta terça-feira, 16. Amaury viajava com a família e amigos à Isla Margarita, destino turístico de muitos brasileiros. Testemunhas afirmaram que houve emboscada.

O grupo viajava em um comboio de sete veículos quando foi abordado por um carro com os assaltantes nas proximidades da cidade de Puerto Ordaz. Além do tiro em Silva, os criminosos levaram os pertences do carro em que ele estava com a mulher e dois filhos.

O enterro de Amaury ocorreu nesta terça, em Manaus.