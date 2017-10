Brasileiro é encontrado morto em prisão na Suíça

Um brasileiro mantido em uma prisão em Zurique (Suíça) foi encontrado morto em sua cela. Um comunicado do Ministério Público de Zurique indicou que uma investigação foi aberta para determinar as causas da morte. Suspeito de ter cometido um assassinato, o brasileiro teria 36 anos, mas seu nome não foi revelado pelas autoridades suíças.

A prisão onde ele estava sendo mantido era a do aeroporto de Zurique, normalmente usada por detentos que serão extraditados ou pegos no próprio aeroporto, um dos maiores do continente europeu. Considerado como um dos países que mantém as melhores prisões da Europa, o número de mortes no sistema carcerário suíço está entre os mais baixos do mundo.

