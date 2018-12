Brasileiro é eleito para Associação Internacional de Seguridade Social

O secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Abi-Ramia Caetano, foi eleito para o cargo de secretário-geral da Associação Internacional de Seguridade Social (2019-2024). Ele será o primeiro brasileiro a ocupar a posição. Em comunicado, o Itamaraty ressaltou que a eleição do brasileiro é um reconhecimento dos esforços do Brasil na pela preservação dos direitos previdenciários.

A Associação Internacional de Seguridade Social (AISS) é responsável pela definição de diretrizes e disseminação de boas práticas no campo da seguridade social. A eleição ocorreu há três dias.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil “tem-se engajado em negociações bilaterais” para “garantir os direitos previdenciários de brasileiros no exterior”.

De acordo com o Itamaraty, a eleição do candidato brasileiro reflete o compromisso do governo com o tema no plano interno, confirmado pelos esforços e avanços dos debates e das políticas nacionais direcionadas à promoção da sustentabilidade, eficiência e expansão da cobertura da seguridade social.

“O governo brasileiro agradece a confiança demonstrada pelas organizações afiliadas à AISS e reitera a convicção de que, no cumprimento de seu mandato, Marcelo Caetano desempenhará suas atividades com competência, dedicação e espírito público, contribuindo de maneira substantiva para o fortalecimento e equilíbrio de sistemas previdenciários em todo o mundo”, diz a nota.