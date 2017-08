Brasileirão: Corinthians vence Atlético MG e mantém liderança e invencibilidade

O Corinthians manteve a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 44 pontos, e uma invencibilidade que chegou a 33 partidas, sendo 18 na Série A da competição, ao vencer nessa quarta-feira (2) o Atlético Mineiro, no Mineirão (BH), por 2x0, com um gol de Jô, o artilheiro isolado do campeonato, com 11 gols marcados, e outro de Rodriguinho.

No Pacaembu, o Santos voltou a vencer o Flamengo, uma semana depois dos 4x2 na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, em que o Flamengo se classificou para as semifinais mesmo com a derrota. Pelo Brasileirão, os santistas venceram por 3x2, em jogo que teve duas viradas no placar: uma do Flamengo, para 2x1, e outra do Santos, para 3x2, com o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo.

Os outros resultados da noite foram: Sport 2x2 Fluminense; Chapecoense 1x1 Bahia; Vitória 3x1 Ponte Preta; Botafogo 1x2 Palmeiras; Atlético GO 0x1 Grêmio. Hoje (3), a 18ª rodada será encerrada com três jogos: São Paulo x Coritiba; Atlético PR x Avaí e Vasco x Cruzeiro.

A classificação é a seguinte: 1º Corinthians, 44 pontos; 2º Grêmio, 36; 3º Santos, 34; 4º Palmeiras, 32; 5º Flamengo, 29; 6º Sport, 28; 7º Botafogo, 24; 8º Vasco, 23; 9º Cruzeiro, 23; 10º Atlético MG, 23; 11º Chapecoense, 22; 12º Fluminense, 22; 13º Ponte Preta, 21; 14º Bahia, 20; 15º Atlético PR, 20; 16º São Paulo, 19; 17º Coritiba, 19; 18º, Avaí, 17; 19º Vitória, 16; 20º Atlético GO, 12.

Veja Também

Comentários