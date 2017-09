Brasileira que disputava Miss Latinoamérica sofre acidente e sai da disputa

Jéssica Bittencourt, 23 anos, foi a escolhida para representar o Brasil no Miss Latinoamérica deste ano. Após desfilar na Fashion Week Milão, a modelo embarcou para o Paraná para participar do concurso.



Durante o ensaio, Jéssica se desequilibrou do salto e acabou quebrando o pé. Esse imprevisto foi o culpado por deixar a brasileira fora da competição. "Não tinha como continuar sem poder mover o pé", conta. "Era uma grande oportunidade e estou muito triste".



