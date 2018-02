Brasileira passa à final da patinação artística na Coreia do Sul

Filha de mãe brasileira e nascida nos Estados Unidos, Isadora Williams é a primeira patinadora do Brasil a passar à final de uma categoria dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ela se classificou nesta quarta-feira (21) para o Programa Livre da Patinação Artística dos Jogos de PyeongChang, na Coreia do Sul. Isadora terminou o Programa Curto, como é conhecida a primeira apresentação desta modalidade, na 17ª colocação, classificando-se para a final, ao lado de mais 23 atletas.

Isadora, que começou a patinar aos 5 anos, treina 21 horas por semana. Em setembro do ano passado, ficou em quinto lugar na disputa do Troféu Nebelhorn, na Alemanha, e garantiu a vaga olímpica pela segunda vez.



Em sua primeira participação nos Jogos de Inverno, em Sochi, na Rússia,. em 2014, a brasileira terminou em 30º lugar. Mesmo assim, naquele ano, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) a considerou a melhor atleta no gelo do país. Segundo a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, Isadora já conquistou cinco medalhas internacionais na carreira.

Na apresentação desta quarta-feira, a atleta brasileira, de 22 anos, atingiu 55.74 pontos, a melhor pontuação da carreira, e chegou à décima sétima colocação. Na mesma prova, a patinadora russa Alina Zagitova, de 15 anos, obteve 82,92 pontos, o que a levou ao primeiro lugar.

A segunda fase da competição, Programa Livre, está prevista para as 22h (horário de Brasília) desta quinta-feira (22). Nessa etapa, apresentam-se apenas as 24 patinadoras mais bem classificadas na primeira fase.

*Julia Buonafina, estagiária sob supervisão de Nádia Franco