Brasil verá passagem relâmpago de exótico avião Antonov AN74

Avião construído durante o período de ouro da antiga URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) irá pousar por algumas horas no aeroporto de Campo Grande neste domingo.

O Antonov AN74, de origem ucraniana e onde fica a sede da empresa, se deve ao transporte de uma carga especial para o Peru. Os aviões são considerados os cargueiros dos céus, verdadeiros caminhões bitrem da aeronaútica.

Há apenas 30 aeronaves do modelo voando no mundo, especialmente na Rússia, Ucrânia, Turcomenistão, Egito e Irã. O principal objetivo da aeronave é entregar carga, equipamento e pessoal em quaisquer condições climáticas que variam de -60 a 45° C, em qualquer latitude, incluindo a Pólo Norte e grandes altitudes. Ele pode operar em qualquer tipo de pista.

Uma característica do An-74 é o uso do “Efeito Coandă” para melhorar o desempenho em pistas mais desafiadoras, utilizando gases de escape do motor soprados sobre a superfície superior da asa para aumentar a sustentação. O motor usado é o turbofan Lotarev D-36, de acordo com o site Aeroin.

Segundo os registros da ANAC, o avião cargueiro vem do Peru, faz uma escala em Sucupira, capital do Mato Grosso do Sul, às 17h40 e depois segue para Natal, antes de voar para a África.

Os voos terão o número ADB361 e serão operados pela Antonov Airlines, o braço de transporte aéreo da fabricante ucraniana de mesmo nome. Então, para a população que gosta de ver um avião e quer quebrar o isolamento social, basta ir perguntar do Antonov ali na Duque de Caxias.