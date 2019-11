Brasil vai importar 750 mil toneladas de trigo por ano com alíquota zero

Da Redação, com informações do Mapa

A proposta foi encaminhada pelo Mapa - Reprodução

O governo brasileiro implementou o compromisso assumido na Organização Mundial do Comércio (OMC) de estabelecimento de quota de importação de 750 mil toneladas de trigo por ano com alíquota zero, por prazo indeterminado. A medida foi aprovada em reunião do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex) realizada na terça-feira (5), em Brasília. A proposta foi encaminhada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

As importações de todos os países serão beneficiadas, exceto as provenientes de países com os quais o Brasil possua acordo comercial que estabeleça o livre comércio para o produto. A quota representa 6% do consumo brasileiro em 2018. Atualmente, o Comitê Executivo da Camex é presidido pelo ministro da Economia. O colegiado é composto por representantes dos ministério da Economia, da Agricultura, das Relações Exteriores e da Casa Civil da Presidência da República.