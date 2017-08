Brasil tem 207,6 milhões de habitantes, diz IBGE

O Diário Oficial da União (DOU) traz nesta quarta-feira, 30, a mais nova estimativa sobre a população brasileira feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com os dados, o País já conta com mais de 207 milhões de habitantes, número superior aos 206 milhões registrados no ano passado. O número atualizado é de 207.660.929. O município de São Paulo tem 12.038.175 habitantes.

Entre outros objetivos, a nova estimativa do IBGE será utilizada para o cálculo das cotas do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Os dados têm data de referência em 1º de julho e estão organizados por Estados, Distrito Federal e municípios.

