Brasil sediará pela primeira vez o congresso mundial de desenvolvimento pessoal e profissional

O evento contará ainda com outros líderes nacionais e internacionais, que ensinarão como melhorar as habilidades nos negócios / Divulgação

Nos dias 23 e 24 de setembro, a cidade de São Paulo será palco da primeira edição brasileira do National Achievers Congress (NAC Brasil 2017), evento mundial de desenvolvimento pessoal e profissional que já impactou mais de 10 milhões de pessoas nos últimos 23 anos. Apresentado no Brasil pela Elsever Institute, o congresso contará com palestras de Robert Kiyosaki, autor do best-seller “Pai Rico, Pai Pobre”, que tem mais de 30 milhões de cópias vendidas, e Chris Gardner, empreendedor, investidor, autor e filantropo, que teve sua história de sucesso representada por Will Smith no filme “À Procura da Felicidade”.

Kiyosaki falará sobre seus conceitos de finanças, associando ao cenário econômico atual e às boas práticas para fazer um melhor uso do dinheiro nesta realidade para atingir independência financeira. Já Gardner contará suas experiências pessoais e lições de vida, que o transformou em multimilionário. O evento contará ainda com outros líderes nacionais e internacionais, que ensinarão como melhorar as habilidades nos negócios, a fazer investimentos, lidar com as finanças, desenvolver e aprimorar o perfil de liderança e obter técnicas e estratégias de desenvolvimento pessoal.



Para Sam Jolen, fundador da Elsever Institute, e um dos palestrantes do NAC, é latente a necessidade do brasileiro aprender a lidar melhor com o dinheiro. “Temos como objetivo compartilhar o que existe de mais moderno na área de desenvolvimento humano, ensinando as pessoas a reprogramarem suas mentes, a pensar fora da caixa, a parar de adiar seus sonhos e atingir o sucesso”, conta.

O NAC já teve edições nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Austrália, Holanda, China, África do Sul, Filipinas, Cingapura, Malásia, Índia, Dubai, entre outros países. Palestrantes como Bill Clinton, Tony Blair e Tom Brady já estiveram nos palcos do congresso.

Principais palestrantes – NAC Brasil 2017

Robert Kiyosaki

Tem uma visão diferenciada sobre o modo tradicional de se pensar em dinheiro. Com sua experiência de empresário e investidor e seu jeito franco e direto de falar, instiga as pessoas a repensarem suas crenças sobre finanças, levando-as a refletir e agir de maneira diferente. Desde o lançamento de “Pai Rico, Pai Pobre”, escreveu quase 30 livros voltados às finanças e investimentos. Kiyosaki e sua esposa Kim são fundadores da The Rich Dad Company, empresa voltada a fornecer educação financeira às pessoas por meio de livros, palestras e workshops, entre outros.

Chris Gardner

No início dos anos 1980, uma série de situações adversas levaram Gardner, juntamente com seu filho de dois anos, às ruas de São Francisco, nos Estados Unidos. Durante um ano, enquanto tentava uma chance no mercado de trabalho, dormiram em abrigos, banheiros públicos de estações de trem e bancos de praças, se alimentando em refeitórios para sem-teto. Após um estágio na corretora de valores Dean Witter Reynolds (DWR), obteve licença para operar na Bolsa de Valores e foi contratado pela Bear, Stearns & Co. Em 1987, fundou sua própria corretora, a Gardner Rich. Empreendedor, investidor, autor e filantropo, Gardner, em 2006, teve seu livro autobiográfico “The Pursuit of Happyness”, (“À Procura da Felicidade”, no Brasil), estrelado pelo ator Will Smith nas telas do cinema. Hoje, percorre o mundo ministrando palestras motivacionais, mostrando às pessoas que elas podem mudar suas vidas, alcançar seus potenciais e realizar seus sonhos.

Sam Jolen

Fundador da Elsever Institute, é um dos grandes nomes da atualidade em Programação Neurolinguística (PNL), hipnose e desenvolvimento pessoal. Há mais de uma década, vem transformando a vida de pessoas na América, Europa e Ásia que também querem crescer e atingir o ápice na vida pessoal, profissional e financeira. Ex-operário de fábrica, iniciou sua revolução pessoal quando decidiu dar um basta ao que já não lhe servia mais como propósito de vida. Para tanto, utiliza as melhores técnicas e ferramentas para o desenvolvimento humano que aprendeu.

Sandy Jadeja

Há mais de 24 anos, Sandy Jadeja vem atuando no mercado financeiro como analista técnico e estrategista de negócios e investimentos. Mundialmente conhecido e respeitado por seu trabalho e seus conselhos certeiros, Jadeja foi eleito uma das 50 pessoas mais influentes no assunto investimentos. Os votos vieram de milhares de estudantes do Reino Unido, Europa, Estados Unidos e Ásia que seguiram suas estratégias comerciais e foram beneficiados. Com foco em negociação mais segura e controle de risco, Sandy compartilhará estratégias que melhoram o estilo de transação para a geração de mais lucros potenciais.

Tom Wheelwright

Já impactou mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo com suas estratégias vencedoras de tributação e riqueza. Como um dos oito Rich Dad Advisors, segmento da companhia de Robert Kiyosaki (autor de “Pai Rico, Pai Pobre”), Tom palestra regularmente para proprietários de pequenas empresas e empreendedores de vários países. Em suas apresentações, ele discorre sobre nunca trabalhar novamente, a prosperidade financeira e o ouro versus o Dólar, entre outros assuntos pertinentes. Com mais de 30 anos de experiência em leis tributárias, Tom tem paixão por ensinar estratégias inovadoras tributárias, de negócios e de riqueza para quem tem o desejo de investir ou já investe.

Peng Joon

Peng Joon é reconhecido como a autoridade em ganhar muito dinheiro vendendo produtos digitais online. Em menos de 7 anos, ele gerou mais de US$ 10 milhões em receita dos seus 527 sites. Mas nem sempre foi assim. Em 2005, Peeng Joon tinha uma dívida de mais de US$ 35 mil. Tendo apenas seu computador, uma conexão com a internet e US$ 170,00 na sua conta bancária, ele começou seu primeiro website e nunca mais olhou para trás. Ao longo dos anos, Peng Joon refinou seu sistema de três passos que ajudou milhares de pessoas a monetizar suas paixões, obter renda online de maneira automática, abandonar seus empregos fixos e viver o estilo de vida “.com”.

Serviço:

Dias 23 e 24 de Setembro de 2017 (sábado e domingo)

Investimento: a partir de R$ 797,00

Local: Transamérica Expo

Endereço: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro

Site: www.nacbrasil.com.br

Mais informações: 0800-777-1360 / (11) 3739-1360, de segunda a sexta, das 10 às 18h. E-mail: info@elsever.org

