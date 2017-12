Brasil recebe o conceito Hard Rock Hotel, com construção de três hotéis até 2021

Com o contrato firmado com a Hard Rock Hotel Brasil, a companhia controla os investimentos, mas toda a operação da marca no Brasil fica diretamente a cargo da rede americana - Foto: Hardrock Hotel

O conceito Hard Rock Hotel está chegando ao Brasil, com a construção e inauguração de três hotéis até 2021. A rede hoteleira é conhecida por proporcionar aos hóspedes uma experiência de astro do rock, com serviços direcionados para toda a família, incluindo shows musicais e exibição de itens originais de grandes artistas mundiais. Para trazer a marca para o país, a Venture Capital Investimentos (VCI), investirá mais de R$ 300 milhões nos projetos, sendo R$ 100 milhões por meio de debêntures emitidas e captadas com o Rating A.

A negociação com o Hard Hotel Rock começou há quatro anos e a empresa adquiriu o direito de utilizar a marca no mercado brasileiro. Atualmente três empreendimentos estão em implementação, com obras em andamento em Fortaleza, no Ceará, Ilha do Sol (próximo a Londrina) no Paraná e Caldas Novas em Goiás projeto em estágio inicial.

"Buscamos projetos com diferenciais claros e padrão reconhecido internacionalmente como a Hard Rock Hotel. Para ter sucesso nos negócios, avaliamos as tendências para conseguir as melhores oportunidades de investimento. Escolhemos inicialmente a região Nordeste, com o estado do Ceará devido à alta demanda turística da região" explica Samuel Sicchierolli, fundador, acionista e CEO da VCI.

Com o contrato firmado com a Hard Rock Hotel Brasil, a companhia controla os investimentos, mas toda a operação da marca no Brasil fica diretamente a cargo da rede americana.

A marca Hard Rock possui US$ 4,7 bilhões de faturamento e está presente em 177 países, sendo considerada uma das mais valiosa do mundo. No país, está presente desde 2015, quando recebeu a primeira unidade de um café em Curitiba.

Fundada em 2012, a VCI atua em fundos de participação, desenvolvimento imobiliário e capital de risco, com foco em implantações de hotéis e franquias. A empresa cuida desde o desenvolvimento, comercialização, gestão de recebíveis até a operação dos projetos. A empresa tem capital aberto desde dezembro deste ano, com registro da CVM de capital aberto categoria B e já prestou consultoria para mais de 34 empreendimentos.