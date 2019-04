Brasil leva experiência inédita à Semana de Design de Milão

O Brasil marca presença a partir desta segunda-feira (8) na Semana de Design de Milão, na Itália, com a participação de mais de 30 empresas e profissionais brasileiros. Intitulada Brazil: Essentially Diverse, a mostra, que se estende até o próximo domingo (14), é uma expressão da singularidade da cultura brasileira, marcada por influências ancestrais indígenas, africanas e europeias.



Promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), em parceria com o Consulado-Geral do Brasil em Milão, a mostra ocupa o Museo della Permanente. A área, de 2 mil metros quadrados (m²), oferece uma experiência imersiva aos visitantes mostrando o que há de mais moderno no design contemporâneo brasileiro, com destaque para o mobiliário.



Pela primeira vez a Apex-Brasil contou com uma curadoria para a composição do espaço. A ideia foi construir uma narrativa que “amarre” as obras entre si e entre os ambientes expositivos, de forma a contar uma história sobre o panorama atual do design do país.

Celebrando a diversidade

As peças assinadas pelos profissionais brasileiros estão distribuídas em dois andares do museu, em quatro áreas definidas pelos conceitos de "essencialmente diverso"; "essencialmente inovador"; "essencialmente sustentável" e "essencialmente criativo".



Em cada área, as raízes e a riqueza cultural do Brasil serão comunicadas aos visitantes por meio de uma fusão de estímulos que deve proporcionar uma experiência interessante e única. A iluminação e o posicionamento das peças, somados às técnicas especiais de ambientação, permitirão que os visitantes façam um mergulho em uma atmosfera simulada por aromas e temperaturas que recriam a floresta tropical brasileira.



“Acredito que esse projeto vai ser um marco da presença brasileira no evento que é reconhecidamente consagrador de tendências e a grande vitrine mundial quando o assunto é design, mobiliário e decoração”, disse o presidente da Apex-Brasil, Mario Vilalva.



A narrativa e curadoria de todos os conteúdos ficaram a cargo da especialista em design e empresária de moda Joice Joppert Leal. A seleção final das empresas e dos designers levou em conta a pontuação técnica atribuída pela Apex-Brasil (com base em análises de diferenciais como website e material em inglês, presença de inovação no produto, valor exportado global e para a Itália, entre outros) e a pontuação específica da curadoria.



A mostra brasileira na Semana de Design de Milão conta com a parceria da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, da Associação Nacional de Fabricantes Cerâmicas Revestimento, da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves, da Associação Brasileira de Rochas Ornamentais, e apoio da Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes e da revista Casa Vogue.

Referência mundial

A Semana de Design integra a programação paralela ao Salão do Móvel de Milão, maior evento do setor moveleiro do mundo e referência do setor de casa, mobiliário e equipamentos para a indústria de móveis. A expectativa para o salão deste ano é de 300 mil visitantes, oriundos de mais de 165 países.



A presença brasileira na cidade italiana insere-se na estratégia global de reposicionamento internacional da indústria do país nos ramos de mobiliário, iluminação, objetos de decoração, serviços de design e materiais como rochas e revestimentos cerâmicos, com ênfase nos atributos diferenciadores de competitividade, especialmente aqueles relacionados à sustentabilidade, inovação, origem de matérias primas, talento e criatividade nacionais.



*Com informações da Apex-Brasil