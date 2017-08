Brasil goleia EUA por 5 a 0 na Universíade

O Brasil goleou os Estados Unidos por cinco a zero no futebol masculino, em seu segundo jogo na Universíade de Taipei. A vitória na noite dessa segunda-feira (21) ocorreu depois da derrota de 3x2 para a Rússia no primeiro jogo, e ajuda a seleção na busca pela classificação para a segunda fase. Marcado para as 19h30 do horário local, o jogo começou às 8h30 da manhã no horário do Brasil.

A partida foi disputada no Chang Gung University Stadium, valendo pela fase classificatória do campeonato. No mesmo grupo do Brasil está também a Itália, próxima adversária da seleção brasileira, no dia 23.

Brasil x EUA

O primeiro gol contra os Estados Unidos foi marcado dois minutos depois do início da partida, pelo meio campista João Jair Lopes. Daniel de Pauli, Samuel Gomes, João Victor Paranaguá e Tiago Rodrigues dos Reis ampliaram o placar.

A posse de bola na partida foi equilibrada, com 55% para o Brasil e 45% para os norte-americanos. A seleção brasileira fez mais faltas, mas recebeu apenas um cartão amarelo, que foi de Samuel Gomes. Os americanos receberam dois.

Quadro de medalhas

O Brasil está em 16º lugar no quadro de medalhas, com um ouro e um bronze no judô, e um bronze na natação. O ranking é dominado pelas Coreias do Sul e do Norte, com nove e cinco ouros, respectivamente. A delegação anfitriã de Taipei Chinesa está em terceiro, com quatro ouros.

A Universíade de 2017 reúne em Taipei atletas universitários de 21 modalidades, e o Brasil está representado em 14 delas. Na delegação brasileira estão 19 atletas que representaram o país nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, entre eles o lutador de taekwondo Maicon Andrade, que conquistou o bronze olímpico.

*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU)

