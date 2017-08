Brasil garante mais duas medalhas no judô da Universíade

A judoca brasileira Eleudis Valentin ficou com a medalha de prata ao ser derrotada hoje (22) pela japonesa Rina Tatsukawa, na final da categoria até 52kg da Universíade de Taipei. Minutos depois, Tamires Crude venceu a italiana Anna Righetti e garantiu o bronze na categoria até 57kg.

A disputa de Eleudis terminou quando a adversária japonesa marcou um ippon no golden score, retirando as chances de a brasileira chegar ao topo do pódio. Eleudis é aluna-atleta de educação física na Universidade Paulista (Unip) e foi condecorada hoje com sua primeira medalha em Universíades. Ela já havia participado da edição de 2015, na Coreia do Sul.

Na briga pelo terceiro lugar no pódio da categoria até 57kg, a aluna-atleta de administração da Estácio de Sá levou a melhor, quando marcou um wazari aos 22 segundos do golden score.

Com as medalhas de hoje, sobe para quatro o total obtido pelo judô brasileiro. Ontem, Bárbara Timo conquistou a medalha de ouro na categoria até 70kg e Vinicius Panini ficou com o bronze na de até 81kg. Em outras modalidades, o Brasil tem até agora a medalha do nadador Henrique Martins, que também garantiu o bronze na prova 50 metros borboleta.

A Universíade de 2017 reúne em Taipei mais de 10 mil atletas universitários de 21 modalidades, e o Brasil está representado em 14 delas. Na delegação brasileira estão 19 atletas que representaram o país nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, entre eles o lutador de taekwondo Maicon Andrade, que conquistou o bronze olímpico.



*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU)

