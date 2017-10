Brasil enfrenta Bolívia amanhã em La Paz nas eliminatórias da Copa

Preocupada com a altitude, a seleção brasileira faz, nesta quinta-feira (5), a penúltima partida das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, contra a Bolívia, em La Paz. Os brasileiros enfrentam os bolivianos com a classificação e a liderança do torneio garantidas antecipadamente, com 37 pontos ganhos em 16 jogos, nos quais obteve 16 vitórias, quatro empates e uma derrota; marcou 38 gols, sofreu 11 e tem um saldo de 27, totalizando 77,1% de aproveitamento.

Já a Bolívia, com aproveitamento de 27,1%, está em penúltimo lugar, sem chances de classificação, à frente somente da Venezuela, com 13 pontos marcados apenas, somando quatro vitórias, um empate e 11 derrotas. A seleção boliviana marcou 14 gols e sofreu 34, o que representa um saldo negativo de 20 – três a mais do que a própria Venezuela, lanterna das eliminatórias.

Esse retrospecto garante um amplo favoritismo ao Brasil, que venceu o último confronto por 5 a 0, em Natal, no primeiro jogo das eliminatórias entre as duas equipes, e leva grande vantagem na história dos jogos com os bolivianos. Em 28 partidas, foram 20 vitórias, com 96 gols marcados, contra cinco derrotas e 25 gols sofridos, além de três empates.

Mas o que preocupa a seleção brasileira são os 3,6 mil metros acima do nível do mar em La Paz. Por isso, a seleção viajou hoje (4) do Rio de Janeiro para Santa Cruz de La Sierra, a 416 metros de altitude, e só irá para La Paz pouco antes do jogo, para diminuir os possíveis efeitos que a altitude da capital boliviana terá sobre o time.

O Brasil está escalado com Alisson, Daniel Alves, Tiago Silva, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Phillipe Coutinho; Neymar e Gabriel Jesus. O jogo começará às 17h (horário de Brasília). Depois a seleção brasileira viaja para São Paulo, onde, na próxima terça-feira (10), encerrará a campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018, em partida contra o Chile.

Os outros jogos da rodada são: Colômbia x Paraguai; Chile x Equador; Argentina x Peru e Venezuela x Uruguai. A classificação é a seguinte: em primeiro lugar, está o Brasil, com 37 pontos; em segundo, o Uruguai, com 27; em terceiro, a Colômbia (26); em quarto, o Peru (24); em quinto, a Argentina (24); em sexto, o Chile (23); em sétimo, o Paraguai (21); em oitavo, o Equador (20); em nono, a Bolívia (13); em 10º, a Venezuela (8).

Veja Também

Comentários