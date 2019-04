Brasil e Argentina têm visão convergente sobre Mercosul, diz Araújo

O chanceler Ernesto Araújo afirmou hoje (10), após reunião com os ministros argentinos

Jorge Faurie, das Relações Exteriores, e Dante Sica, da Produção e Trabalho, que Brasil e Argentina têm ideias muito convergentes sobre o presente e o futuro do Mercosul.

"Avançamos na percepção da importância de que o Mercosul funcione como um bloco comercial eficiente e que seja também uma plataforma eficiente de negociação com países terceiros. Avançamos muito na identificação do que falta, no nosso ponto de vista, para fechar uma negociação entre Mercosul e União Europeia", disse.

Ernesto Araújo está em Buenos Aires desde ontem (9), em visita oficial.

Araújo considerou que o balanço dos 100 primeiros dias do governo do presidente Jair Bolsonaro é muito positivo. "Temos o sinal de uma nova colocação do Brasil no mundo, uma nova perspectiva com grandes parceiros e, ao mesmo tempo, mantendo parceiros tradicionais. Nós ampliamos muito nosso leque de opções, tudo o que tem a ver com crescimento econômico, com tecnologia, com parceiros que são essenciais para isso como Estados Unidos, Israel e Argentina. Mostramos que essa politica externa que a gente está concebendo tem muito a dar. E, ao mesmo tempo, o Brasil volta a ser referência", disse.

Com relação à visita do presidente Jair Bolsonaro à Argentina, Araújo informou que será em breve, mas que ainda não há data marcada.